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23 Haziran 2017 16:19

Mersin’de zabıtadan bayram denetimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi şeker, çikolata ve tatlı satışı yapan esnaflara denetim uyguladı.

Mersin’de zabıtadan bayram denetimi

23 Haziran 2017 16:19


Ramazan Bayramı’nın en önemli ikramlarından olan şeker, çikolata ve tatlı, bayram öncesi vatandaşlardan yoğun talep görürken, Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de vatandaşların haksızlığa uğramaması, hijyenik ve kaliteli gıdalar tüketmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.


Yaptığı denetimler kapsamında vatandaşların satın aldığı ürünlerin kalitesi, malzemelerin tazeliği ve hijyeni konusunda taviz vermeyen Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ürünlerin gramaj, paketlenme ve etiketlemelerinde işletmelerin özenli ve kurallara uygun olup olmadığı konularında denetimlerini gerçekleştirdi.


Denetimler sonucu sağlıksız gıda satışı yapan işyerleri hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, vatandaşların ihbar ve şikâyetlerini 444 2 153 çağrı merkezine bildirmeleri ve seyyar satıcılardan alışveriş yapılmamaları hatırlatıldı.




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