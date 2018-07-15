Mersin’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın

Yangın, Kavaklı Mahallesi Zincir Kaya mevkiinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 3 helikopterle müdahale etmeye başladı. İlk belirlemelere göre, yangının 20 hektar alanda etkili olduğu öğrenilirken, havanın kararmasıyla helikopterler görev yapmayı bıraktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ediyor. Yangının ilerlemesiyle birlikte bulunduğu bölgede yol olmaması nedeniyle arozöz ve yangın söndürme elemanlarının müdahale edememesi vatandaşları tedirgin etmeye başladı.