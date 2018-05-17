MESKİ’den yapılan açıklamada, Anamur ilçesi Evciler Mahallesi’ndeki içme suyunun Pınarlar kaynağından cazibeli olarak karşılandığı, mevcut içmesuyu tesisinin ise 1990’lı yıllarda yapıldığı kaydedildi. Üç ayrı depo ile beslenen tesisin mevcut depolarının ve şebeke hatlarının tamamen yenilenmesi ve mevcut depolardan su çıkmayan hanelere içmesuyu vermek için başlatılan çalışmaların tamamlanarak, mahallenin içmesuyu sorununun çözüme kavuştuğu ifade edildi.

Evciler Mahallesi’nde bulunan üç deponun iptal edilerek 200 metreküplük yeni depo yapımının tamamladığı belirtilen açıklamada, içmesuyu hattını tamamen yenilenerek sağlıklı altyapıya kavuşturulduğu vurgulandı. Çalışmalar kapsamında, mahallede 200 metreküplük yeni içmesuyu deposu yapımının yanı sıra, muhtelif çaplarda yaklaşık 23 bin 548 metre içmesuyu şebeke hattının yenilendiği kaydedildi.

“Hemşerilerimizin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 13 ilçenin dönüşümü için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, “Yaptığımız yatırımlarla Mersin’i nakış nakış işliyoruz. Mersin merkez ile ilçeler arasında hiçbir fark olmayacak. Verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirerek şehrimizin refah seviyesini daha da yukarılara çekiyoruz. Tüm ilçelerimize önemli yatırımlar yaptık. Bundan sonra da hayat geçireceğimiz hizmetlerle vatandaşlarımızın hizmetinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.