Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin’in en büyük kurumlarından biri olmanın verdiği sorumlulukla güçlü yatırımlar yaparak şehrin altyapı ağını sağlamlaştırdıklarını belirterek, "Mersin merkez olmak üzere tüm ilçelerde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu kapsamda 3 yılda bin 56 kilometre içmesuyu, 460 kilometre kanalizasyon hattı ve 37 kilometre yağmursuyu hattı olmak üzere bin 550 kilometrelik altyapı çalışması yaptık. 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 680 kilometre içme suyu, 88 kilometre kanalizasyon ve 16 kilometre yağmursuyu altyapı yatırımını tamamladık. Alt yapı yatırımlarımız 3 yıl 10 ayda bin 840 kilometreye ulaşmış bulunmaktadır" dedi.

Sağlıklı ve uzun yıllar hizmet verecek alt yapı hizmetlerini Mersin’in tamamına ulaştırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kocamaz, "Yerleşim yerlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımlar yapıyoruz. İçmesuyu yatırımları ile susuz mahalle kalmaması için içmesuyu yatırımlarına ağırlık verdik. Bu kapsamda Mersin merkez ve ilçelerimizde 2017 yılının ilk on ayında, 680 kilometre içmesuyu yatırımları gerçekleştirdik. Kötü koku, görüntü ve insan sağlığına zarar veren atıksuların uzaklaştırılması için kanalizasyon altyapı çalışmaları yaptık. Mersin merkez ve ilçelerinde 66 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmasının yanısıra 54 adet sondaj kuyusu, 8 adet su deposu ve 119 adet su deposunun bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Çevreci bir tutum sergileyerek çevre ve insan sağlığını önemsiyoruz. İçmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarımızın yanı sıra 2017 yılının ilk 10 ayında 16 kilometrelik yağmursuyu altyapı çalışmasını tamamladık. Yatırım faaliyetlerimizi sürdürerek, 13 ilçemizin tamamında Mersinimizin her bölgesini şantiyeye dönüştürmüş durumdayız. Amacımız vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz içmesuyunu temin etmektir" diye konuştu.