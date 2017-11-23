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23 Kasım 2017 12:58

MESKİ’den Mezitli ilçesinde içme suyu atağı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mezitli ilçesindeki Kuzucubelen, Akarca, Doğançay, Cemilli ve Uzunkaş mahallelerinin en önemli sorunlarından biri olan içmesuyu isale ve şebeke hatlarının çözümü için harekete geçti.

MESKİ’den Mezitli ilçesinde içme suyu atağı

23 Kasım 2017 12:58


MESKİ ekipleri, merkez Mezitli ilçesindeki bazı mahallelerde yıllardır çözüm bekleyen içmesuyu sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçti. MESKİ’den yapılan açıklamada, ilçedeki içmesuyu isale ve şebeke hatların çaplarının yetersiz olması ve kullanılan boruların coğrafi koşullara uygun olmaması nedeniyle, hatlar üzerinde sık sık arızalar meydana geldiği bildirildi. Bu arızaların tamir edilmesi sürecinde Kuzucubelen, Akarca, Doğançay, Cemilli ve Uzunkaş mahallelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanması üzerine, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından içmesuyu isale ve şebeke hatlarının yenilenmesi için çalışma başlatıldığı ifade edildi.


"20 bin 692 metrelik yeni içmesuyu şebeke hattı yapılıyor"


MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Kuzucubelen Mahallesi’ne yapılmış kullanılamayan 500 metreküplük depo devreye alınarak içmesuyu miktarı artırılacak. Akarca Mahallesi’nden Uzunkaş Mahallesi’ni besleyen ana içmesuyu deposuna kadar giden 20 bin 692 metrelik içmesuyu isale ve şebeke hattının yenilenmesi için ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Doğançay Mahallesi’nin eski içmesuyu şebeke hatlarının daha yeni borularla değiştirileceği çalışmanın yaklaşık 6 ayda tamamlanması öngörülüyor.


İçmesuyu şebeke ve hattı yenileme çalışmasının yanı sıra bölgede bulunan 4 adet içme suyu kaynağının ortak isale hattının da yenileneceği ifade edilen açıklamada, "Bu şekilde bölgedeki mahallelere verilen içmesuyunun debisi artırılmış, mahallelere daha sağlıklı su dağılımı sağlanmış olacaktır. Yapılacak olan yeni içmesuyu isale ve şebeke hatları sayesinde meydana gelen arızalar ve dolayısıyla her gün ortaya arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilecektir. Bunun yanı sıra mevcutta kullanılan çapları küçük hatlar daha büyük çaplı borularla değiştirilip mahallelere daha fazla su verilmesi sağlanacaktır. Böylelikle yeteri miktarda su bölgeye verilerek içmesuyu sorunu ortadan kaldırılacaktır” denildi.




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