Mezarlıklarda bayram hazırlığı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini Ramazan Bayramı’na yakışır şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bayram öncesi temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kapsamda Mersin merkezde bulunan her iki mezarlıkta da aynı çalışmaları sürdürürken, çalışmalar Ramazan Bayramı’na kadar hızla tamamlanacak.

Mezarlıklardaki yabani otların biçilmesi ve ağaçların budama işlemlerini de periyodik aralıklarla sürdüren ekipler, bayrama özel olarak daha estetik bir görüntü için çiçek ekimlerini de devam ettiriyor. Öte yandan Ramazan Bayramı’nda mezarlık ziyaretlerine gelen vatandaşlara kaybettikleri yakınlarının mezarlarına ekmeleri amacıyla kent merkezindeki 5 mezarlıkta 100 bin adet çiçek fidesi dağıtımı yapılacak.

Ekipler Akbelen Şehir Mezarlığı’nda bulunan şehitlikte çevre düzenlemesinden, mezarlık içerisindeki bütün ana ve ara yolların asfaltlama çalışmalarına, ağaç budama ve kireçleme çalışmalarından bordür taşlarının yenilenmesi ve boyanmasına, kaldırım taşlarının yenilenmesinden, mezarlık temizliğine varana kadar her türlü hizmeti yerine getiriyor.

Her iki mezarlıkta da benzer hizmetleri devam ettiren ekipler, çalışmalarının büyük bir kısmını tamamladı. İdari binanın boyanmasından ada ve mezar aralarında kalan alanların temizliğine kadar mezarlıkta yapılabilecek her türlü hizmeti yerine getiriyor.

Aynı zamanda Ramazan Bayramı boyunca yaşlı, engelli ve hamile vatandaşlar golf aracı hizmeti ile mezarlık ziyaretlerini rahat bir biçimde gerçekleştirebilecek.