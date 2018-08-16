Mezitli Belediyesi, Kurban Bayramı’na hazır

İlçede 7 farklı noktada kurban kesim ve satış alanı, 2 mobil kesim yeri belirleyen Mezitli Belediyesi, 23 tane de özel kesim yeri izni verdi.

Hijyenik bir biçimde alıcı ve satıcının en rahat şekilde kurban alışverişi yapabilmesi için gerekli önlemleri alan Mezitli Belediyesi, bayram boyunca da dini hükümlere göre, sağlığa uygunluk koşullarına uygun bir şekilde kesim hizmeti vermek için çalışma gerçekleştirecek. Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, açıkta, cadde ve sokaklarda kurban kesiminin kesinlikle yasaklandığına dikkat çekilerek, vatandaşların bu konuya hassasiyet göstermeleri istendi. Vatandaşı rahatsız etmeden en rahat ve sağlıklı biçimde kurban kesim ve satış alanlarının belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, belirlenen yerlerde kesim yapılması halinde kurban kesen kasap ve kurban sahibine ayrı ayrı cezai işlem uygulanacağı bildirildi. İl kurban komisyonunca belirlenen kesim ücretlerinin büyükbaş hayvanlarda 275 TL, küçükbaş hayvanlarda ise 40 TL olduğu ifade edilen açıklamada, bayram boyunca il kurban komisyonunca sürekli denetim yapılacağı, herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda vatandaşların talep ve şikayetlerini tüm gün boyunca Mezitli Belediyesi’ne bildirebilecekleri kaydedildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da vatandaşların belirlenen alanlarda huzur ve rahat bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini amaçladıklarını belirterek, “Dostluğu, sevgiyi, kardeşliği, geleceğimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız bu günlerde tüm vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde olmasını dilerim” dedi.