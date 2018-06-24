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24 Haziran 2018 13:58

Mezitli Senyör Haftasonu Tenis Turnuvası sona erdi

Mezitli Belediyesi ve Mezitli Belediye Spor Kulübü tarafından organize edilen, Türkiye Tenis Federasyonu Mezitli Senyör Haftasonu Tenis Turnuvası’nda başarılı olan sporcular ödüllerini aldı.

Mezitli Senyör Haftasonu Tenis Turnuvası sona erdi

24 Haziran 2018 13:58


Mezitli Belediyesi Aratos Spor Tesisleri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya, Mersin’in yanı sıra İstanbul, Kayseri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep ve Hatay’dan 28’i kadın, 50’si erkek olmak üzere 78 milli sporcu katıldı. Birbirinden heyecanlı maçların yaşandığı turnuva, ödül töreninin ardından sona erdi.


Törende konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçeye çok önemli spor tesisleri kazandırdıklarını belirterek, "Daha önce özel sektörün işlettiği bu tesisi belediyemize kazandırarak Mersin’in en önemli tenis komplekslerinden birisini haline getirdik. İçerisinde bulunan halı sahayı da tenis kortu haline getirerek kapasitemizi büyüttük. Çok büyük turnuvalar artık tesislerimizde başarıyla gerçekleştiriliyor. İnanıyorum ki kısa sürede Mezitli Belediyespor kulübümüzün çalışmaları sonrası uluslararası alanda sporcular bizleri gururlandıracaklardır" dedi.


Mezitli Belediye Spor Kulübü Başkanı İlkim Tahinci ise, "Belediyemizin bize sunduğu sonsuz imkanları doğru kanalize ederek ilçemizi ve ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu konuda tesisleşmeyi tamamladık. Şimdi altyapı çalışmalarına başlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından başarılı olan sporculara ödülleri verildi.




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