Mezitli’de minikler kep atma heyecanı yaşadı

Mezitli Belediyesi Amfitiyatro’da gerçekleştirilen mezuniyet balosunda öğrenciler, Mezitli Belediyesi Mersina Kültür ve Sanat Kulübü tarafından verilen eğitimlerle hazırladıkları gösterileri, aileleri için sergiledi. Minikler, sergiledikleri performanslarla izleyicilerden tam not aldı. Daha sonra öğretmenleri tarafından diplomalarını alan sevimli öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerinin coşkusunu yaşadı.

"Kendine güvenen öğrenciler yetiştirdik"

Baloda açıklamalarda bulunan Bircan Tüfekçioğlu Gündüz Çocuk Bakım Evi Müdürü Nezaket Aktaş, bu yıl ikinci mezunlarını verdikleri için gururlu olduklarını dile getirdi. Kendine güvenen ve başarıyı hedefleyen bir öğrenci topluluğu yetiştirdiklerini aktaran Aktaş, "Birçoğu 2 yıldır bizimle olan bu yavrularımızın okulumuza başladıkları ilk günlerini düşündüğümde o ürkek, şaşkın ve bir yetişkine bağımlılıklarının yerini şimdi kendine güvenen, başarıyı hedefleyen hırslı, dikkatli, haklarını bilen ve başkalarının haklarına saygı duyan donanımlı bir şekilde ilköğretime hazır öğrencileri görüyorum" dedi.

"Türkiye’de en iyiler arasında gösteriliyor"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, "Benim en çok beğendiğim projelerimden birisi de Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi projemizdir. Okulumuz, Türkiye’deki en iyi okullardan birisi olarak gösterilmekte. Okulumuzun bu aşamaya gelmesinde velilerin katkısı çok büyük. Bize güvendiler, çocuklarını teslim ettiler. Öğretmen ve idarecilerimiz çok başarılı çalışmalar ortaya koyuyorlar. Öğretmenlerimizin tamamı kadın, genç ve hepsi birbirinden başarılılar. Önümüzdeki süreçlerde Mezitli’de Anaokulu sayısını çoğaltmayı planlıyoruz. Öte yandan Kız Öğrenci Yurdu konusundaki çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.