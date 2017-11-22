MGC’den Mersin İdmanyurdu’na destek ziyareti

Mersin İdmanyurdu’nun bazı yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, MGC yönetimine ve üyelerine teşekkür eden Kulüp Başkanı Hamit İzol, bu anlamlı ziyaretin futbolcuları da olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Bu zor süreçte Mersin basınının yanlarında olmasının sevindirici olduğunu ifade eden İzol, "Herkes bu güzel davranışı örnek alıp, cemiyetimizi takdir etsin” dedi

MGC Başkanı Ahmet Ünal ise takımın, tarihinin en zor döneminden birini yaşadığını dile getirerek, bu zor dönemde elini taşın altına koyan Kulüp Başkanı Hamit İzol ve yönetimine teşekkür etti. İzol ve ekibine başarı dileyen Ünal, "Sizler, Mersin İdmanyurdu’nu ‘Nasıl kurtarırız, nasıl düzlüğe çıkartırız?’ çalışması içerisine girdiniz. Biz de takımın tarihini bilen insanlar ve gazeteciler olarak, sizinle birlikte olduğumuzu belirtmek istedik. Yolunuz açık olsun. Yeter ki el ele olalım, yeter ki bu kente güvenelim. Bu güven mutlaka bir gün kendini gösterecektir. İyi günler bizi bekliyor. Bizler de gazeteciler olarak gücümüzün yettiğince küçük bir katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gazeteciler, futbolculara baklava ikram ederken takım kaptanı Nurullah Kaya, destekten dolayı teşekkür etti.