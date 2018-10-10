Milli Voleybolcu Neslihan Demir Güler genç sporcularla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Şampiyonların İzinde' projesi kapsamında, Milli Voleybolcu Neslihan Demir Güler, Mersin'de genç sporcularla bir araya geldi.

Toroslar 1000 Kişilik Spor Salonu'nda düzenlenen, Milli Voleybolcu Neslihan Demir Güler'in konuk olarak katıldığı ve moderatörlüğünü spor spikeri Ersin Düzen'in yaptığı programa, Mersin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, şube ve ilçe müdürlerinin yanı sıra çok sayıda voleybolcu genç katıldı.

Etkinlikte Milli Voleybolcu Güler, gençlere voleybola başlama hikayesini ve kariyerindeki unutulmaz anıları anlattı. Yaklaşık 1 saat süren söyleşi sonunda Milli Voleybolcu Güler, genç sporcularla voleybol oynadı, günün anısına gençlere madalya taktı.