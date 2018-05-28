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28 Mayıs 2018 12:06

MÜSİAD Başkanı Yıldızgörer: "MTSO Mersin’in çatı kuruluşudur"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ve yönetim kurulu üyeleri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin şubesini ziyaret etti.

MÜSİAD Başkanı Yıldızgörer:

28 Mayıs 2018 12:06

MÜSİAD Başkanı Serdar Yıldızgörer, "MTSO Mersin’in çatı kuruluşudur" dedi.


Ziyarette, MTSO’nun Mersin’in çatı kuruluşu olduğunu belirten MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, sivil toplum örgütleri olarak kentin menfaatleri doğrultusunda birlikte hareket etmek mecburiyetinde olduklarını söyleyerek, "Bu açıdan MTSO’nun öneminin bilincindeyiz. Önümüzdeki süreçte Mersin’deki sivil toplum örgütleri, oda ve borsalar ile birlikte hareket ederek kentimiz için çalışmak istiyoruz" dedi.


MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise sivil toplum örgütlerinin Mersin için önemine değinerek, "MÜSİAD kentimiz adına önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Çalışmalarınızı yakından takip ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.




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