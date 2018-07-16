Mut’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü etkinliği

Mut ilçesinde düzenlenen programa Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, AK Parti Mut İlçe Başkanı Celal Kasap, MHP İlçe Başkanı Alparslan Savaş Kır, Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, daire müdürleri, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Mut Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar ellerinde bayraklarla Hükümet Caddesi, Atatürk Bulvarı üzerinde slogan atarak Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü yaptı. İnönü Caddesi’nde bir araya gelen vatandaşlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Açılış konuşması yapan Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, “FETO terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde işgal girişiminin bulunmasının üzerinden 2 yıl geçti. Hain darbe girişiminde teröristlerce 251 vatandaşımız şehit oldu. Binlerce vatandaşımızda yaralanarak gazi olmuştur. O gece milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın işaretiyle meydanlara inmiş yurduna ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Alçaklara vatanını işgal ettirmemiştir. Darbeciler ve örgüt üyeleri artık bağımsız Türk yargısına hesap veriyor. Milletimiz vatan ve bayrak sevgisini demokrasiye olan inancını Bedel ödeyerek kanıtlamıştır” dedi.

Konuşmanın ardından, video gösterisi izlendi, şiirler okundu ve 15 Temmuz anı defteri imzaya açıldı. Okunan mevlidin ardından, tüm şehitler için dua edildi.