Mut’ta zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk yaşanıyor

Mut’ta zeytin hasadının başlamasıyla birlikte 8 liraya alıcı bulurken birden 5 liraya düşmesi sonucu, ilçede bulunan 15 zeytinyağı fabrikası günlük 150 tonun üzerinde yağ üretimi yapıyor. Zeytinyağı üretim tesislerinde üreticiye 1 hafta sonrasına sıra veriliyor.

İlçeye bağlı mahallelerde bahçelerden toplanarak çuval veya naylon sandıklar içerisinde fabrikaya getirilen zeytinler boş haznelere dolduruluyor. Bantlardan geçerek yıkanıyor. Ardından sıkma makinelerine giren ürünler, burada preslendikten sonra, bir dizi işlemlerden geçirilerek depolanıyor ve dinlenmeye bırakılıyor. Bir dizi işlemin ardından zeytinyağı olarak, üreticilere geri veriliyor.

Tuna Zeytinyağı Fabrikası yöneticisi Fatih Kaan Tuna, ilçede zeytin üretiminin her yıl arttığını belirterek, "Zeytin fiyatları 8 liraya kadar çıkması sonucu üretici yağ çıkarma yerine satmayı tercih ediyordu. Bir anda 8 liradan 5 liraya düşen zeytin fiyatlarından sonra üretici zeytinyağı çıkarmak için sıraya girdi. Bundan dolayıda fabrikar çok yoğun. Bu gidişle ilçemizde zeytinyağı rekoltesi artabilir. Günde ilçemizdeki 15 fabrikadan toplam 150 tonun üzerinde zeytinyağı üretimi yapılıyor. Verimin yüksek olmasından dolayı üreticilerimiz çok memnun. Biz burada sızma yağın yanı sıra, posadan yakacak üretimi de yapılıyor. Ayrıca siyah ve yeşil zeytin satışımızda bulunuyor” dedi.

Zeytinyağı üretiminin, bu yıl hasadın iyi olması nedeniyle üretiminin ocak ayına kadar sürmesi bekleniyor.