Napolyon kirazın kilosu 12 lira

Türkiye’de ilk Napolyon cinsi kirazı 12 liradan satılıyor.

Gökbelen Mahallesi’nde oturan çiftçi Mustafa Kucur, 7 dönüm arazisinde kiraz hasadına başladı. İlk hasatta elde edilen 500 kilo kiraz, kilosu 12 liradan satıldı. Çiftçi Mustafa Kucur, sezonun ilk Napolyon kirazını hasat etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mustafa Kucur, bölgenin mikro klima özelliğinden dolayı birçok meyve ve sebzenin diğer illere göre erken yetiştiğini ve bu açıdan öncü bir ilçe olduğunu kaydetti. Kucur, “Silifke’nin Gökbelen Mahallesi’nde yaklaşık 7 dönüm bahçemizden 5 ton kiraz bekliyoruz. Yaklaşık bir hafta önce erkenci kirazımızı marketlere 11 liradan sattık. Ziraat 900 dediğimiz Napolyon çeşidimizin Türkiye’de ilk defa hasadını bugün yapıyoruz. 12 liradan satıyoruz. Bugün 500 kilo hasat ettik. Silifke genelinde kiraz üretimi bin dönüm arazide gerçekleşmekte olup ilçe genelinde 900 ton ürün elde edilmektedir. 15 gün sonra fiyat 6 liraya kadar geriler. Silifke’nin Seydili, Şahmurlu, Kızılgeçit, Kavak ve Çatak mahallelerinde kiraz üretimi yapılmaktadır” dedi.