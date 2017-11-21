NATO’ya suç duyurusu

Mersin’de Mustafa Kaya ve Barış Deli isimli 2 vatandaş, NATO hakkında suç duyurusunda bulundu. Mersin Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunduktan sonra açıklama yapan Mustafa Kaya, tatbikatta yapılanın bireysel bir hata olmadığını, o yüzden bu konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi. Bunun basit bir olay olmadığını kaydeden Kaya, "Ülkemizin üzerinde sergilenmek istenen senaryonun bir başlangıcıdır. Bu sivil memurlarının arkasında bir güç olduğu kesindir. Kendi başlarına yapabilecekleri bir hata değildir ve hata yapmasını beklememizi de hiç kimse beklemesin. Burada Türk vatandaşı olarak bizler ülkemize yapılan her saldırıda her olayda birlikte olmayı başardık, başaracağız. Dünyanın bize biçmiş olduğu gömleği giydiremeyecekler. Bize hiç kimse zincir vuramaz. Bize diz çöktüremez. Biz namusumuzu, devletimizi, birlik ve beraberliğimizi koruyacak güçlü bir ülkeyiz" diye konuştu.

Bu hakaretin bir başlangıç olduğunu kaydeden Kaya, "Biz eğer sessiz kalırsak bunun devamı geleceği bellidir. Bu özürle geçiştirilebilecek bir olay da değildir. Burada gerçek anlamda NATO’nun tatbikatında bunu yapmaları ise bir sinyaldir. Bu sinyali Cumhurbaşkanımız algıladı ve gerekli cevabı verdi. Biz de vatandaş olarak üzerimize düşen bu görevi yerine getirdik. Burada Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Ona yapılan saldırı herkesi bağlar. Cumhurbaşkanımız ise bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıdır, cumhurun reisidir. Burada vatandaş olarak biz bu 2 lidere sahip çıkmak zorundayız. Burada herkesi duyarlı olmaya, herkesi bu konuda gerekeni yapmaya çağırıyoruz" dedi.