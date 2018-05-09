Öğrencilerin ’metal’ sergisi

Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda açılan sergiye, MEÜ Rektör Yardımcısı Erol Yaşar, Heykel Bölüm Başkanı Melih Apa, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Savaş Yıldırım, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sergi ile ilgili açıklama yapan Heykel Bölümü öğretim üyesi Metin Şen, "Sanat bir şey değildir. Bu bir yoldur. Bir insan küçük bir şiir okumalı ve hayatının her gününü güzel bir heykel olarak görmelidir. 2’nci ve 3’ncü sınıfta verilen metal uygulama atölyesi ve 4’ncü sınıf metal atölyesi derslerinde öğrencilerimiz metal teknikleri ve malzemelerini tanır. Uygulamalar yoluyla kaynak yapma, kesme, taşlama, bükme, vb. teknik bilgi, yöntem ve becerilerini öğrenir. Metali iç ve dış mekanlarda kullanabilirler" dedi.

Yoğun katılımın olduğu sergide, hünerlerini sergileyen öğrenciler, sanatseverler tarafından beğeni topladı.