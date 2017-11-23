Öğretmenler Günü hediyesi olarak çocuk parkı istedi

Mersin’in Anamur ilçesinde Çeltikçi İlkokulu’nda orta ve hafif düzeydeki 18 zihinsel engelli öğrencinin eğitimlerinden geri kalmamaları için kamu kaynaklarının yanı sıra hayırseverlerin katkıları ve eğitimcilerin çabalarıyla özel eğitim sınıfı oluşturuldu.

Derslerin yanı sıra kişisel gelişimleri için de farklı yöntemlerle eğitim verilen çocuklar, öğretmenlerinin ilgisi sayesinde gelişim göstermeye başladı.

Öğretmen Mehmet Satar, zihinsel engelli öğrencilerin gelişimi açısından ihtiyaç olan çocuk parkını yaptırmak için çok çaba harcadığını kaydederek, “ Özel eğitim sınıfı öğrencilerinin çocuk parkı ihtiyacı olduğundan dolayı resmi yerlere başvurdum. Birçok resmi makama başvurmasına fakat olumlu bir sonuç alamadım. Bizler bu memlekete borcumuzu ödemek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama birçok yetkili makama başvurmamıza rağmen öğrencilerimizin en büyük ihtiyacı olan bir çocuk parkını yaptıramadık” diye konuştu.

Satar, sosyal paylaşım sitesinde de paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

"Yetkililerden Öğretmenler Günü hediyesi istiyorum. Anamur Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve yetkililerinden Öğretmenler Günü hediyesi olarak çocuk parkı yapılmasını istiyorum. Duyarlı yöneticilerin sesimize ses vereceğini ümit ediyorum."