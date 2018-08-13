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13 Ağustos 2018 10:51

Öldürülmekten kurtardığı doğanı doğaya saldı

Mersin’in Gülnar ilçesinde hayvansever bir öğretmen, köylülerin elinden aldığı doğanı doğaya bıraktı.

Öldürülmekten kurtardığı doğanı doğaya saldı

13 Ağustos 2018 10:51


Gülnar ilçesine bağlı Kayrak’ta köylüler kümeste tavuk yiyen doğanı suçüstü yakaladı. Doğanın öldürüleceğini öğrenen öğretmen Ali Osman Kasap, doğanı öldürülmekten kurtardı.


Konuyu anlatan öğretmen Ali Osman Kasap, "Doğa harikası bu kuş, tavuk yerken suçüstü yakalanmış. Yakalayan şahsa bunu bize vermesini söyledim. Vermezsen yediği tavukların parasını ben veririm, bu doğanı bana satar mısın dedim. Israrcı olmadı, tavukların parasını da istemedi" dedi.


Daha önce kürekle bir doğanın öldürüldüğünü izlediğini ve bunun kendisini çok üzdüğünü aktaran Kasap, "Bu kuşumuz birkaç tavuk yemiş, birkaçını öldürmüş. Biraz suçu ağır, kümese girmiş. Normalde doğanın yapacağı bir şey değil, demek ki acıkmış. Doğanı veren arkadaş yakına bırakılmasını istemedi, biz de 15 kilometre mesafedeki başka bir yere getirdik. Çocuklarımızla birlikte bunu doğaya bırakmaya karar verdik" diye konuştu.


Çocukların son bir kez daha sevdiği doğan daha sonra öğretmen tarafından doğaya salındı.




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