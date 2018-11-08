(Özel haber) 93 yıllık çınardan anlamlı protesto

1925 yılında kurulan ve bir zamanlar Süper Lig'de büyük takımların korkulu rüyası olan Mersin İdmanyurdu, 55 yıl sonra düştüğü amatör ligde de destek bulamıyor. Çok miktarda borcu bulunan ve bu yıl Mersin Süper Amatör Ligde mücadele eden kırmızı lacivertli ekip, son oynanan Anamur Muzspor maçında anlamlı bir protestoya imza attı. Maçın başında 1 dakika boyunca'topla oynamama' protestosu yapan Mersin ekibi, kentin ileri gelenlerine tepkisini ortaya koydu.

Süper Lig'den önce Spor Toto 1. Lig, bir sonraki yıl TFF 2. Lig'e düşen Mersin İdmanyurdu, bu yıl da ligden rekorlar kırarak düştü. Türkiye'nin ilk kurulan kulüplerinden biri olan ve ülke futbolunda bir zamanlar fırtına gibi esen Mersin İdmanyurdu, 4 yıldır yaşadığı maddi sıkıntılar, transfer yasakları ve bunlara bağlı FIFA'dan gelen cezalar nedeniyle bir anda yok oldu. 2013-2014 sezonunda Süper Lig'i 6., 2014-2015 sezonunda ise 7. sırada bitiren kırmızı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda yaşamaya başladığı maddi sıkıntılardan dolayı ligi 18. sırada bitirerek Spor Toto 1. Lig'e düştü. Maddi sıkıntılar ve transfer yasağı ile birlikte bir türlü kendini toparlayamayan Mersin ekibi, bu sezonda da ligi 18. sırada bitirerek 2. Lig'in yolunu tuttu. Bu yıl da beklenen desteği göremeyen ve bir türlü istenen sonuçları alamayan Mersin İdmanyurdu, ligi sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak, kulüp tarihinde rekorlar kırarak küme düştü. Normal şartlarda 3. Lig'de mücadele etmesi gereken Güney ekibi, buradan da 2 lig birden düşürülerek Mersin Süper Amatör Lig'de mücadele etmeye başladı. 55 yıl sonra amatör maçlara çıkan kırmızı lacivertli ekip, burada da 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak şu anda 14 puanla 7. sırada bulunuyor.

1 dakika topla oynamama protestosu

Son oynanan Mersin İdmanyurdu, Anamur Muzspor maçında ise ilginç anlar yaşandı. Yıllardır kentin ileri gelenlerinden destek göremeyen Mersin ekibi, tepkilerini 1 dakika topla oynamayarak gösterdi. Maça başlayan Mersin İdmanyurdulu futbolcular, topu rakiplerine vererek 1 dakika boyunca hiç yerlerinden kıpırdamayarak, rakiplerinin top çevirmesini izledi. Mersin Süper Amatör ligde seyirci rekorunun da kırıldığı maçta kırmızı lacivertli ekip, izleyenlerden büyük destek gördü. Takımın durumuyla ilgili konuşan Mersin İdmanyurdu Başkan Vekili Şevket Varan, sezona iyi başladıklarını belirterek, “Geçen sezondan kalan bir 9 puanlık cezamız vardı ve bu yüzden 9 puanımız silindi. Tabi bu takım üzerinde bir moral bozukluğuna neden oldu. Bu cezadan sonra gelen 2 maçta bir puan kayıplarımız oldu. Ancak sonrasında takımımız toparlandı, içeride dışarıda kazanmaya başladı. Geçen hafta Tarsus Belediyespor'u deplasmanda yendik, son haftada Koray Aydın Stadyumu'nda Anamur Muz'u yendik. O günde 2 binin üzerinde seyirci bizi destekledi. Buda bizim bildiğimiz Mersin'de amatör maçlardaki seyirci rekorunu gösteriyor. Taraftarlarımızın desteğiyle 1-0 geriye düşmemize rağmen rakibimizi 2-1 yendik. Yolumuza devam ediyoruz. Sezon sonunda inşallah ya birinci yada play-off'dan bir üst lige çıkmak istiyoruz” dedi.

"Bundan sonraki süreçte kentin ileri gelenlerinin desteklerini bekliyoruz"

Son maçta kentin ileri gelenlerini de protesto ettiklerini belirten Varan, “Maçın ilk bir dakikasında topla oynamama gibi bir protesto yaptık. Bunun nedeni de halen kentin ileri gelenlerinin hiçbirinin bizlere destek olmayışıdır. Sadece kentin belediye başkanı, valisi anlamında söylemiyoruz. İş adamlarımız, geçmişte dönemde yönetimde olan, bu takımın başarılarında ön plana çıkmış, başarı geldiğinde fotoğraf karesine girmek için birbiriyle yarışanlar telefonlarına bakmıyorlar, takımı tamamen sahipsiz bırakmış durumdalar. Biz kendi imkanlarımızla futbolcu arkadaşlarımızın ödemelerinin büyük bir kısmını yaptık. Sağolsun yine gerçekten bizleri seven insanların desteğiyle yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte kentin ileri gelenlerinin desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.