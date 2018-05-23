Pamuk, İHA Mersin Bürosunu ziyaretinde yaptığı açıklamada, göreve başladıkları 2017 yılı Temmuz ayından bu yana Akdeniz’de ilkleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, belediyenin sadece yol, kaldırım yapan bir kurum olmadığını söyledi.

"6 yeni taziye evinin inşası sürüyor"

Vatandaşların gelenek ve göreneklerinin, manevi hassasiyetlerinin kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Pamuk, bu noktada halkın taziye evi taleplerine anında karşılık vererek 6 yeni taziye evi inşaatına başladıklarını belirtti. İnşasına başlanan yeni taziye evleriyle, klasik taziye evi mantığını ve algısını da değiştirdiklerini kaydeden Pamuk, " 3 tane prefabrik duvarı bir araya getirip oluşturulan bir yer değil, çok farklı, o bölgeye değer verdiğimizi hissettiren taziye evleri bunlar. Taziye evi algısını tamamen değiştirdik. Son derece modern taziye evleri inşa ediyoruz. Buraları taziyelerin dışında da kullanılabilen mekanlara dönüştüreceğiz. Aynı zamanda kültür ve etkileşim alanlarına dönüştürüyoruz. Bu algıyı oluşturmaya çalıştık. Vatandaşın talebini önceliyoruz her şeyden önce. Cenaze hizmetlerimizi yeniden ele aldık. Bütün ekipmanlarımızı yeniledik. Şu anda bir taziye ekibimiz var, içinde imamımız da var. Bunlar hemen ihtiyaç anında çadırından tutun, masasına, sandalyesine kadar anında hizmet veriyor" diye konuştu.

"BİBEREXPO, Türkiye’de bir ilk oldu"

Vatandaşla iletişimin bir sonucu olarak ortaya çıkan ’biber festivali’nin de çok güzel bir başlangıç olduğunu dile getiren Pamuk, Mersin’in, biber üretiminde Türkiye’de ikinci, Akdeniz’de ise ilk sırada yer aldığını hatırlattı. 5 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren ‘BİBEREXPO/Biber Çeşitleri Tanıtım Günleri Fuarı’ fikrinin, üreticilerle bir araya

geldikleri sırada ortaya çıktığını kaydeden Pamuk, "Mersin’in çok önemli bu değeri için ne yapılabilir diye düşünülürken, ’biberexpo’ fikri ortaya çıktı. Bugüne kadar hiç böyle bir düşünce olmadı. Expolar yapılıyor, tarım fuarları yapılıyor ama biber özelinde, sadece biberin olduğu bir expo yapılmamıştı, bu da Türkiye’de ilk oldu" ifadelerini kullandı.

"Üreticilerle sektör temsilcilerini bir araya getirdik"

Belediye olarak hemen organizasyonu yaparak, biberin üretildiği yerde bu fuarı gerçekleştirdiklerini ifade eden Pamuk, "Üreticilerle, bu sektörün önemli birimlerini orada bir araya getirmemiz, gerçekten sektöre büyük katkı sağladı. Şu anda gelecek sene için bütün firmalar rezerve yaptı. Önümüzdeki yıl daha da gelişerek yapılacak. Yoğun bir talep var. Üretici memnun, sektörün temsilcileri memnun. Doğrudan üreticiye ulaşıyor. 3 gün boyunca çok başarılı bir fuar dönemi geçirdik. Bu mantığı biraz daha güçlendirerek devam edeceğiz. Çok ciddi bir katkı sağlandı. Türkiye’de gündeme geldi. Üretici ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi gerçekten çok önemli. Şu anda üreticilerin bir araya gelebileceği bir kooperatif çalışması yapılıyor" şeklinde konuştu.

"Masa başında oturarak belediyecilik yapmanız mümkün değil"

Yönetim mantalitesini değiştirip, vatandaşla diyalogla birlikte bir iletişim, bir yönetişim geliştirince güzel fikirlerin de ortaya çıktığını vurgulayan Pamuk, şöyle devam etti; "Doğrudan vatandaşa temas eden, vatandaşın sorunlarını gideren çözümler üretmeye çalışıyoruz. Masa başında oturarak, koltukta oturarak belediyecilik yapmanız mümkün değil. Vatandaşla birlikte olmanız lazım, belediyeyi halkla yönetmeniz lazım. Belediye yönetimine halkı dahil etmediğiniz zaman bir belediyenin başarılı olması mümkün değil. Bizim bütün çabamız buydu. Vatandaş buluşmalarımızda, mahalle ziyaretlerimizde, alan çalışmalarımızdaki mantığımız bu. Belediyeyi halkla beraber yönetmek. Küçük bir başarı varsa, altında yatan mantık budur."

Yeni projeler

Önümüzdeki döneme ilişkin gerçekleştirmeyi planladıkları projelerden de bahseden Pamuk, Şevket Sümer Mahallesi’nde seyyar satıcıların olduğu sokakta yerel bir pazar yapmak istediklerini belirterek, şu bilgileri verdi; "Şu anda Kalkınma Ajansı’na projemizi sunduk. Çok modern, estetik güzelliği olan bir pazar yeri olacak. Hem esnaf faydalanacak, hem oradaki vatandaş faydalanacak. Otantik bir pazar, tüm Mersin’den alış veriş yapmak isteyenlerin rahatlıkla gelebileceği yer olacak. Bunun yanında merkezdeki ’Çiçek Pasajı’ yenilenecek. Orayı bir cazibe merkezi haline dönüştürmek istiyoruz. Bu bölgenin ihale süreci başladı. 5 milyon lira tahsis edildi. Herkesin ’gidelim, görelim’ diyebileceği bir alana dönüştüreceğiz. Çok daha otantik ve farklı bir havada olacak. Ayrıca Kazanlı sahilinin düzenlenmesine ilişkin bir projemiz var. Orası işgal halindeydi, orayı temizledik. Şu an o bölgeyle ilgili çok güzel bir projemiz var. Kazanlı sahilini çok güzel tanzim edip orayı vatandaşların kullanımına açmak istiyoruz."

"Sporda altyapıya önem veriyoruz"

Spor alanında yaptıkları çalışmalara da değinen Pamuk, "Belediyelerin spora destek olması gerektiğini söylüyorum. Ancak belediyelerin alt yapıya daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Biz de Akdeniz Belediyespor olarak bunu hedefledik. Sağdan soldan futbolcu alıp da şampiyon olalım diye bir hedefimiz olmadı. Biz en az 750 gence ulaşacağız, spor okulları açacağız dedik. Tabiki ’A Takım’a destek olacağız ama ’A Takım’dan önce ulaşacağımız genç sayısını önceledik ve bu hedefle yola çıktık. Şu anda bizim U14 ve U16 takımlarımız Mersin birincisi oldu. Mersin’i temsilen müsabakalara gitti. Başlangıçta bu hedefi koyduk, buna odaklandık ve neticesini anında aldık. Önümüzdeki sene bu sayıyı en az bin- bin 500’e çıkarmak istiyoruz. Bunun yanında sporu çeşitlendirmek istiyoruz. Bu anlamda Akdeniz’de bir ilki gerçekleştirerek ilk tenis kortunu yaptık. Şu anda bu kortta 100 civarında öğrencimiz kurs görüyor" dedi.