Ramazan sofrası Silifke’de kuruldu

Ramazan etkinliklerinin 4. gününde, Silifkeli vatandaşlar ile bir araya gelerek orucunu açan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, iftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Anıt Meydanında kurulan iftar sofrasında vatandaşlar, bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşarken birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının pekiştiği iftarda, dualarla oruçların açtılar.

“Atatürk’ün sayesinde bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz”

İftar programında gerçekleştirdiği konuşmasında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Kocamaz, “Bu millet her zaman bağrından yiğit insanları çıkarmıştır. Aziz Atatürk o günlerin zor şartlarında Samsun’a çıktı. Milletin gönlüne su serpti ve oradan yaktığı meşale dalga dalga Anadolu’yu kapladı ve onların başlattığı bu hareket sayesinde bizde bugün bu topraklarda alnımız açık, başımız dik, hür ve bağımsız olarak yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Başta Aziz Atatürk olmak üzere o dönemde ve halen mücadele verirken şahadet şerbeti içen ya da gazi olan ama şu an aramızdan ayrılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" dedi.

“Her zamankinden daha fazla barışa ve kardeşliğe ihtiyacımız var”

Ülkenin ve bölgenin özellikle de İslam aleminin çok zor günler geçirdiğini kaydeden Kocamaz, “Bu zor günlerde her zamankinden daha fazla birliğe, bütünlüğe, sevgiye, barışa, kardeşliğe ve hoşgörüye ihtiyacımız var. İşte bu Ramazanlar, bu saydığım niteliklerin bir başlangıcı olsun. Mersin’de sizlerle beraber daha çok yürüyecek yollar olduğunu belirtmek istiyorum. Ülkemizin üzerine oynanan oyunların had safhaya çıktığı bir dönemde, önümüzdeki sürecin hayırlara kapı açmasını, ülkemizin feraha kavuşmasına vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Okunan ezan ve dualar eşliğinde oruçlarını açan Silifkeliler, Ramazan ayının ruhuna uygun hazırlanan etkinliklerle Ramazan’ın maneviyatını yüreklerinde yaşadı. Programda Yunus Emre’yi canlandırarak tasavvufi şiirler seslendiren Sezai Yeşilyurt’u dinleyen Silifkeliler, Aşık Sefai ve Kaya Kuzucu’nun verdiği konser ile unutulmaz bir gece yaşadı.