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25 Haziran 2017 11:40

Şahne: "Mersin polisi, kentin huzur ve güvenliğini sağlıyor"

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Ramazan ayının son iftarında çevik kuvvet polisleriyle buluştu.

Şahne:

25 Haziran 2017 11:40


İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen son iftara Müdür Şahne’nin yanı sıra, il emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve emniyet amirleri de katıldı. Polislerle birlikte yemek sırasına giren ve onlarla yakından ilgilenen Şahne, iftarda uzun süre genç polislerle sohbet etti. Burada polislere hitap eden Şahne, milletçe bir Ramazan Bayramı’na, huzur, birlik ve beraberlik içinde erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bugünlerde birlik, beraberlik ve dayanışmaya daha çok ihtiyaç olduğu kaydeden Şahne, "Bayramların, güzel ahlakı, insanlara iyi davranmayı, küçüklerimizi sevindirmeyi, büyüklerimize saygı göstermeyi ve onları ihmal etmemeyi hatırlatan yönünü unutmamalıyız. Bayramlar neşe ve sevinç günleridir. Bayramlarda kırgınlıklar, dargınlıklar ve küskünlükler sona erdirilmelidir. Akrabalar ile hastalar ziyaret edilmeli, yoksullar ve yetimler sevindirilmeli, büyüklerimizin gönülleri hoş tutulmalıdır. Kendinde olanı olmayana aktarma, karşılıksız verme ve gönülden gönüle akan bir köprünün imarında bulunma ayı olan Ramazan ayının kutlandığı ve kutsandığı, ‘dayanışma’ gibi yüce bir duygunun tezahür edildiği, sevgi, barış ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, dargınların barıştığı, insanların kucaklaştığı bir Ramazan Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik olma ve bir arada yaşama şuuru ile insan ilişkilerinin güçlendiği özel bir gün olan Ramazan Bayramı’nın maneviyatına uygun olarak değerlendirileceğine inanıyorum" dedi.


Mersin polisinin güzel çalışmalara da imza attığını vurgulayan Şahne, kentin huzur ve güvenliği için ellerinden gelen tüm çalışmaları yaptıklarını dile getirdi. Bayram süresince ve sonrasında da kentte çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Şahne, bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayramın huzur, mutlu ve sağlıklı bir şekilde geçmesini temenni etti.




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