Şampiyon sporculardan Başkan Pamuk’a ziyaret

Şampiyon sporcular, yolculuk öncesi Başkan Muhittin Pamuk’u ziyaret etti.

Çıktığı karşılaşmalarda büyük bir başarıya imza atarak 19 galibiyet, 1 beraberlik ve namaglup bir skorla birinciliği elde ederek Mersin şampiyonu olan Akdeniz Belediyespor U15 Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen ’Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Maçları’ için Kırşehir’e gitti.

Yolculuk öncesi kulüp yöneticileri, antrenörler ve genç futbolcular, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk’u ziyaret ederek sevinç ve heyecanlarını paylaştılar, spora ve sporcuya desteğinden dolayı Pamuk’a teşekkür ettiler.

Ziyaretleri nedeniyle kulüp yönetimi, teknik adamlar ve U15 takımında oynayan sporculara teşekkür eden Pamuk, Kırşehir’de çıkacakları maçlarda da takıma başarılar diledi.

“U14, U15, U16 takımları Mersin şampiyonu oldu”

Başkan Pamuk, daha önce Akdeniz’in hem U14 hem de U16 futbol takımlarının da Mersin şampiyonu olduğunu hatırlatarak, “Gerçekten belediyelerin temel görevlerinden birisi de spora ve sporcuya destek olmaktır. Fakat özellikle Akdeniz Belediyesi olarak bizim altyapı ekibimiz son derece güçlü. Bütün altyapı takımlarımız dereceye giriyor. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Altyapıya önem vermemizin bir sonucu olarak, bu başarıların ortaya çıkmasından dolayı mutluyum. Bütün sporcularımızı kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.

“Centilmence mücadele edin”

Sözlerini, “Sporun ruhunda rekabet var ama sizler aynı zamanda Akdeniz Belediyesi’ni temsil ediyorsunuz” diyerek sürdüren Pamuk, “Kırşehir’e gidip orada bölge turnuvasına katılacaksınız. Orada centilmence mücadele etmenizi istiyorum. Akdeniz Belediyesi’nin amblemini taşıyorsunuz. Ona yakışacak şekilde, centilmenliği elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğinize inanıyorum. Çünkü spor ahlakı bizim en fazla önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Bir sporcu çok başarılı olabilir ama bizim için ahlaklı olması, centilmence mücadele etmesi her şeyden daha kıymetli. Akdeniz Belediyesi’ni hakkıyla temsil edeceğinize inanıyorum. Bundan sonraki müsabakalarda da sizlere başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.