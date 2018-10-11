Sendika binasına kumar operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir işçi sendikasına düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 35 kişiye toplam 9 bin 65 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kadim İnşaat İşçileri Sendikası'na ait binada kumar oynatıldığı istihbaratına ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye toplam 9 bin 65 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler, ayrıca bina içerisinde sigara içtiği belirlenen 9 kişiye toplam bin 116 lira ve kimlik bildirmeyen bir kişiye de 124 lira idari para cezası uyguladı. Sendikada yapılan aramada, birer projektör ve kamera, 80 tombala kağıdı ile bin 218 tombala pulu ele geçirildi.