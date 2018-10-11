İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sendika binasına kumar operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir işçi sendikasına düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 35 kişiye toplam 9 bin 65 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir işçi sendikasına düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 35 kişiye toplam 9 bin 65 lira idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kadim İnşaat İşçileri Sendikası'na ait binada kumar oynatıldığı istihbaratına ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye toplam 9 bin 65 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler, ayrıca bina içerisinde sigara içtiği belirlenen 9 kişiye toplam bin 116 lira ve kimlik bildirmeyen bir kişiye de 124 lira idari para cezası uyguladı. Sendikada yapılan aramada, birer projektör ve kamera, 80 tombala kağıdı ile bin 218 tombala pulu ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.