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23 Temmuz 2018 14:13

Serttaş: "Mersin’de istihdam artıyor"

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Soner Serttaş, Mersin Serbest Bölgesi’nde 2018’in ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7’lik bir artış olduğunu belirterek, "Mersin’deki istihdam oranındaki artış sevindirici" dedi.

Serttaş:

23 Temmuz 2018 14:13


Serttaş, Mersin Serbest Bölgesi’ndeki istihdamın, vasıfsız işçi sayısındaki büyümenin etkisiyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında bir artış ile 8 bin 851 kişiye ulaştığını hatırlatarak, "Bu rakamlar kent genelinde de gözlemlenebiliyor. Yine yılın ilk 4 ayında Mersin’de ihracatçı firma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6.1 artarak 955’e ulaştı. Mersin, yeni organize sanayi bölgeleri ile turizm alanları ile yeni yatırımlar ile giderek büyüyor. Kentimizdeki bu gelişim biz iş dünyasının geleceğe güvenle bakması adına çok önemli" diye konuştu.


Mersin GİAD üyelerinin, Mersin’e ve Türkiye’ye olan güvenlerinin tam olduğunun altını çizen Serttaş, "Son dönemlerde açıklanan tüm verilerde ekonomimizin iyi gidişatı bizlere moral verirken, kentimiz ve ülkemizin kalkınması için yaptığımız çalışmalara da güç veriyor. İşsizlik rakamlarının ülke genelinde düşüşe geçmesi, yapılan yatırımların güç kazandığının en büyük göstergesi" ifadelerini kullandı.




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