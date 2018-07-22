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22 Temmuz 2018 15:31

Sokak Ekonomisi Platformu çalışmalarına başladı

Mersin’de sokak ekonomisi, oluşturulan platforma ile mercek altına alınıyor.

Sokak Ekonomisi Platformu çalışmalarına başladı

22 Temmuz 2018 15:31


Giresun Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Osman Sirkeci başkanlığında çeşitli kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan platform, ilk ziyaretini Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a yaptı.


Ziyarette sokak ekonomisinin uygulama ve araştırma çalışmalarında Mezitli’nin pilot ilçe olması kararlaştırıldı. Sirkeci, sokak ekonomisinin dünyada ve Türkiye’de kayıt dışı kalan, ancak bulundukları ülkelerde kayıt altındaki ekonomiden daha yüksek ekonomik güce ulaştıklarını söyledi.


Kayıt dışı sokak ekonomisinin uluslararası düzeyde araştırılması gerektiğini vurgulayan Sirkeci, "Bu çalışmayı ülkemizde ilk kez Mersin’de ve Mezitli ilçesinde pilot uygulama olarak hedefliyoruz. Zamanla ülke geneline yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.


Sirkeci, önemli bir ekonomik güç olan sokak ekonomisi ile ilgili ilk uluslararası toplantının 1-7 Ekim tarihleri arasında Malta’da yapılacağını ve kendisinin de Türkiye’yi temsilen bu toplantıya katılacağını belirtti.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise belediye olarak çocuk, kadın, engelli gibi sosyal projeleri her zaman desteklediklerini, sokak ekonomisi konusunda da yürütülecek projelere destek olacaklarını ifade etti.




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