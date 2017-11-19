SP Lideri Karamollaoğlu: “NATO gerçek yüzünü göstermiştir”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Mersin İl Başkanlığınca düzenlenen 6. olağan il kongresine katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki kongre salonuna gelişinde partili gençler tarafından meşalelerle karşılanan Karamollaoğlu, buradaki konuşmasında NATO tatbikatında yaşanan skandala değindi.

“Çok çirkin ve affedilmesi mümkün olmayan bu tavrı şiddetle kınıyorum” diyen Karamollaoğlu, NATO’nun bu olayla kendi gerçek yüzünü gösterdiğini savundu. Ülke olarak yıllardır bir takım gelişmelerin iyi niyetle karşılandığını ifade eden Karamollaoğlu, “Ama şimdi görüyoruz ki, aslında niyet oldukça farklı. Bundan 25-26 yıl önce, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının hemen ardından ‘NATO’ya ihtiyaç var mı, yok mu?’ görüşmeleri yapılırken, dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, ‘Eskisinden daha fazla ihtiyacımız var. Artık komünizm tehlikesi ortadan kalktı, ama şimdi karşımızda bir İslam tehlikesi var. Müslümanlar, İslam ülkeleri var. Eğer yarın bunlar bir araya gelir, kendi değerlerine sahip çıkar, ayağa kalkar ve bu dünyada adalet isterlerse’ dedi ve şimdi NATO tatbikatlarında da düşman simgesi değişti, eskiden nasıl komünizmi temsilen kırmızı işaret vardı, şimdi de İslam’ı ve Müslümanları temsilen yeşil renk yerini aldı. Biz bunu unutmadık. Onun için uluslararası sahada her zaman bu tip meseleleri göz önünde bulundurmadan, ihtiyatlı davranmadan bir tavır sergilemeyi doğru bulmadık” diye konuştu.

Konuşmasının devamında, terörle mücadelede netice alınacak bir strateji uygulanmadığını ileri süren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

“Stratejik müttefik kabul ettiğimiz ABD, bize karşı silah kullanan terör örgütlerini bizden daha fazla destekliyor. Bize vermediği silahları, maalesef terör gruplarına veriyor, bundan dolayı da şehit haberleri dinmiyor. Terör öyle bir bela ki, problemleri çözmek, bir bölgede kargaşa meydana getirmek, kaos meydana getirmek, ülkeleri zayıflatmak için bir metot olarak kullanılıyor. Onun için de dış güçler, maalesef insanlıktan nasibi olmayan ülkeler, başka ülkelerde terör hadisesi oluşturuyor, sürekli destek veriyorlar. Biz çetele tutarak, sadece öldürdüğümüz insanları sayarak bunun neticesini alamayız. Neden? Gider Güney Amerika’dan, Afrika’dan, Asya’dan, hatta kendi ülkelerinden paralı askerler bulur, getirir bizim ülkemizi, İslam ülkelerini karıştırmaya devam ederler. Onun için çetele tutarak bunun üstesinden gelinmez.”

Son dönemde İslam aleminde de bir takım hadiseler meydana geldiğine değinen Karamollaoğlu, Lübnan, Yemen ve Suudi Arabistan’daki gelişmelere dikkat çekti. Karamollaoğlu, bütün bunların bir senaryonun parçaları olduğunu ve doğru değerlendirilmezse yanlış neticelere varılabileceği uyarısında bulundu.