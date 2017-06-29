Spor akademileri yaza hazır

Bu sene voleyboldan atıcılığa, bokstan taekwondoya kadar 12 sportif branşta faaliyet gösteren spor akademilerinde uzman eğitmenler tarafından kurslar veriliyor. Yaz tatilinde engelsiz bireylerin yanı sıra engelli bireylerin spor akademilerine katılımlarına yönelikte çalışmalar da tamamlandı. Farklı engel gruplarında tenisten yüzmeye, atıcılıktan hentbola kadar 12 ayrı branşta ücretsiz kurslar verilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadrosunda görevli antrenörler ise engelli bireylere yönelik açılacak kurslarda eğitim vermeye hazır hale geldi.

Yüzme akademisine yoğun ilgi

Spor akademileri içerisinde her yıl en çok ilgiyi yüzme sporu ve tenis görüyor. Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında Macit Özcan Spor Kompleksi yüzme havuzu, yüzme öğrenmek isteyen gençlerle dolup taşıyor. Kursiyerler yüzme kursundan Macit Özcan Spor Kompleksi’nde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri 08.00-19.15 saatleri arasında aylık 90 TL karşılığında yararlanıyor.

Tenis kursuna katılmak isteyenler ise Macit Özcan Spor Kompleksi’nde haftaiçi her gün 08.00- 09.00 saatleri arasında, dileyenler ise yine pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri 16.00- 22.00 saatleri arasında aylık 80 TL karşılığında faydalanabiliyor.

Kursiyerler voleybol kursuna aylık 30 TL karşılığında Mahmut Arslan Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda haftaiçi her gün 12.00-20.00 saatleri arasında, futbol kursuna kayıt yaptıran kursiyerlere, Macit Özcan Spor Kompleksi’nde haftaiçi her gün 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında eğitim veriliyor.

Basketbol kursuna katılmak isteyenler Servet Tazegül Spor Salonu’nda haftaiçi her gün 08.00- 14.00 saatleri arasında ve Macit Özcan Spor Kompleksi’nde 14.00-17.00 saatleri arasında eğitim alabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, spor akademilerinde, taekwondo, güreş, boks, atıcılık, hentbol, su topu, okçuluk ve jimnastik gibi tüm branşlarda kurslar verildiği bildirilirken, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğraf ile Macit Özcan Spor Kompleksi’ne başvuru yapabilecekleri belirtildi.