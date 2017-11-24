Sporculara uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunca kabul edilen “Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele Acil Eylem Planı” çerçevesinde uyuşturucu madde kullanımı ve diğer bağımlılık türlerinin zararlı etkileri konusunda hedef gruplar bilgilendiriliyor. Bu kapsamda da Mersin’de, Akdeniz Rehberlik Araştırma Merkezi’nden Pisikolojik danışman Berrin Erensoy tarafından eğitim verildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren eğitimde 18 sporcu, uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirildi.