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23 Mayıs 2018 13:13

Stajı biten avukatlar, yemin edip cübbe giydi

Mersin’de stajını başarıyla tamamlan 2 avukat yemin edip cübbe giyerek, avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkan Vekili Gazi Özdemir’den aldı.

Stajı biten avukatlar, yemin edip cübbe giydi

23 Mayıs 2018 13:13


Mersin Baro Odası’nda stajını tamamlayan avukatlar için yemin töreni düzenlendi. Törende, yemin edip cübbe giyen, Av. Yazgülü Daşdemir ve Av. Gültekin Topçam avukatlık ruhsatını alarak mesleğe ilk adımı attı.


Törende açıklamalarda bulunan Özdemir, "İnsan hakları savunucusu olan avukatlar daima adaleti, hakkı ve hukuku gözetmelidir. Avukatlar hak ve adaletin güvencesidir. Adalet hayatımızın her aşamasında gereklidir. Doğruluktan, dürüstlükten ve adaletten ayrılmayın. Bu ilkeler, mesleğimizin olmazsa olmaz kuralıdır" dedi.




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