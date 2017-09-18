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18 Eylül 2017 17:06

Su: "İyi bir gelecek ancak iyi bir eğitimle inşa edilebilir"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, ‘İlköğretim Haftası’ dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve beraberindeki öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyeti kabul etti.

Su:

18 Eylül 2017 17:06


Sahil Valilik’te gerçekleşen kabulde konuşan Vali Su, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, Türkiye’nin geleceğini oluşturacak olan çocukların hedeflerini ancak iyi bir eğitimle gerçekleştirebileceğini kaydetti. Çocukların eğitimlerini rahat bir şekilde sürdürebilmesi için devletin ve Hükümetin gerekli tüm yatırım ve hizmetleri hayata geçirdiğini belirten Su, "İlimizdeki huzurlu ve güvenli eğitim ortamını korumak ve çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şekilde alabilmelerini sağlamak için Mersin Valiliği olarak gerekli tüm gayret ve çabayı sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" dedi.


Kabul, Koca’nın İlköğretim Haftası kapsamında kentte yapılacak olan etkinlikler hakkında Vali Su’ya bilgi vermesiyle son buldu.




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