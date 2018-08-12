Mersin Barosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB), ülkedeki hukuk ve adalet alanlarındaki gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ele almak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla 3 ayda bir gerçekleştirdiği bölge toplantısı, Aydın Barosu’nun ev sahipliğinde Didim’de yapıldı.

Toplantının ortak sonuç bildirgesinde, "Süper bir gücün emperyalist küstahlığı ile karşı karşıyayız" ifadesine yer verildi. Baro başkanları, krizin aşılması için iktisaden yapılması gereken düzenlemeleri yeterli kılabilecek en önemli değişikliğin, yapısal reform başlığı altında yargı reformu olduğuna işaret etti.

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise bir an önce evrensel hukuk normlarının ülkede kalıcı ve uygulanabilir hale getirilmesi için yargı reformunun acilen yapılması gerektiğini savundu.

Yeşilboğaz, ayrıca kamu avukatlarının mali ve özlük hakları konusundaki sorunlarını gündeme taşıdı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan avukatların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 3000 olan ek göstergesinin, 3600 olarak düzenlenmesi konusunu toplantının gündemine taşıyan Yeşilboğaz, kamuda görev yapan avukatların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi.