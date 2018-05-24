Tarhan, doludan etkilenen çiftçilerle görüştü

Mezitli ilçesinin Takanlı, Pelitkoyağı ve Çevlik mahallelerindeki köylülerle buluşan Tarhan, çiftçilerin her zaman yanında olacaklarını söyleyerek, doludan zarar gören ürünleri kontrol ederek, desteğin sağlanması için gerekli yerlerle görüşeceğini bildirdi.

Afetlere karşı yapılabilecek en etkin mücadelenin tarım sigortası olduğunu vurgulayan Tarhan, "Maalesef kısa bir süre yağan dolu birçok köyümüzdeki çiftçimizin tüm emeklerinin zayi olmasına neden oldu. Yapılan o kadar masraf ve ürün, dolunun vurmasıyla yok oldu gitti. Muhtarlarımızla bir araya gelerek ’Hangi köyün ne kadar zararı var, nasıl çözüm üretebiliriz?’ buna karar vereceğiz. Maalesef bu afet yaşandı, artık bundan sonra neler yapabileceğimizi planlamak durumundayız" dedi.