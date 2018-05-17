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17 Mayıs 2018 16:12

Tarsus Gıda İhtisas OSB için acil kamulaştırma kararı imzaya açıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın büyük önem verdiği ve çalışmalarını yakinen takip ettiği 6 yeni organize sanayi bölgesi hem sanayide Mersin’i şaha kaldıracak hem de 50 bine yakın kişiye iş kapısı açılacak.

Tarsus Gıda İhtisas OSB için acil kamulaştırma kararı imzaya açıldı

17 Mayıs 2018 16:12

Bu 6 OSB’den biri olan Tarsus Gıda İhtisas OSB için acil kamulaştırma kararı Bakan Elvan ‘ın girişimleri ile Bakanlar Kurulunda imzaya açıldı.


AK Parti Mersin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin’de sanayide yeni bir hamle başladı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın seçim döneminde söz verdiği ve gerçekleşmesi için adımlarını hızlandırdığı organize sanayi bölgeleri bir bir hayata geçiyor. Mevcut 3 organize sanayi bölgesi’ne 6 yeni organize sanayi bölgesi ekleniyor ve sayı 9’a çıkarılıyor. Bunlardan tümünün çalışmaları hemen hemen tamamlandı. Mevcut organize sanayi bölgesinin 100 hektar genişlemesi, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgesi ve Mut Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasında son aşamaya gelindi. Son olarak Tarsus Gıda İhtisas OSB’nin acil kamulaştırma kararı Bakan Lütfi Elvan’ın girişimi ile Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı. Bu 4 yeni OSB’ye ilave olarak Mersin-Tarsus OSB’ye entegre 2 yeni organize sanayi bölgesi kurulması için de çalışmalar sürüyor. Kurulacak organize sanayi bölgeleri Mersin’in işsizlik problemini de önemli oranda çözecek. 6 yeni organize sanayi bölgesi yaklaşık 50 bin kişiye iş kapısını açacak.


Bunlara ek olarak bilim ve sanayi alanında Mersin’e yeni projeler de kazandırılıyor. 5 yeni proje Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından açıklandı. Mersin’e Mega Endüstri Bölgesi, Bilim Merkezi ve Sanayi Müzesi, Tarım Alanında Teknoparklar, Tasarım ve İnovasyon Merkezi ile Model Fabrika kurulacak. Bu 5 yeni projenin de çalışmaları başladı.




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