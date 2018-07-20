Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 12:22

Tarsus İdman Yurdu kontrolden geçti

TFF 2.

Tarsus İdman Yurdu kontrolden geçti

20 Temmuz 2018 12:22

Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu’nda futbolcular, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.


Önümüzdeki sezon başarılı bir dönem geçirmek isteyen futbolcuların kontrolleri, Medical Park Tarsus Hastanesi’nde tamamlandı. Kulüp Müdürü Cumali Gündiler’le birlikte hastaneye gelen futbolcuların önce tahlil ve tetkikleri yapıldı.


Futbolcular daha sonra kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi ve iç hastalıkları branşlarında muayeneden geçti.


Yeni sezon heyecanı yaşayan Tarsus İdman Yurdu ekibinin kontrollerini Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Konukçu, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Sun, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Savaş Düzel ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Levent yaptı.


Futbolculara muayene ve tahliller sırasında hastanenin yöneticileri eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Açık
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç