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13 Ağustos 2018 11:12

Tarsus’ta 80 kırsal mahalleye oyun grubu ve park yapıldı

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, göreve geldikleri günden bu yana 80 kırsal mahalleye oyun grubu ve park yaptıklarını söyledi.

Tarsus’ta 80 kırsal mahalleye oyun grubu ve park yapıldı

13 Ağustos 2018 11:12


Büyükşehir yasasıyla köylerin mahalleye dönüşmesiyle kırsal mahallelere hizmet atağı başladığını belirten Can, bazı hizmetlerin Mersin Büyükşehir Belediyesi, bazı hizmetlerin de Tarsus Belediyesi tarafından verildiğini ifade etti.


80 kırsal mahalleye oyun grubu yerleştirdiklerini, aynı zamanda bu mahallelere park yaptıklarını kaydeden Can, “Büyükşehir yasasından önce 45 mahalleden sorumluyduk. Yeni yasasıyla 129 köy ve 5 beldenin mahalleye dönüşmesiyle, Tarsus’un birer mahallesi oldu. Toplam 179 mahallemize bazı hizmetler bizim tarafımızdan, bazı hizmetleri ise Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Şimdiye kadar 80 mahallemize oyun grubu yerleştirirken, 80 mahallemize de park alanı yaptık. Kapanan 18 okulun bahçesini de sosyal yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. 31 kırsal mahallemizde montajlama çalışmamız devam ediyor. Yıl sonuna kadar kırsal mahallelerimizin tamamının parkını bitirmiş ve oyun grubunu yerleştirmiş olacağız" dedi.


Kırsal mahallelerde olduğu gibi kent merkezinde de park ve yeşillendirme çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Can, "Çok şükür bütün mahallelerimizin sorununu biliyor, ona göre çözüm üretiyoruz. Hizmette sıkıntımız yok. Gündüz yorulmadan, gece uyumadan hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Kırsal mahallelerimiz hizmetle tanışmaya devam ediyor. Cenab-ı Allah bu görevi bizlere Mersin Büyükşehir Başkanımız Burhanettin Kocamaz’la birlikte 94 yılından bugüne kadar nasip ettiyse, önce Rabbim’in sonra da vatandaşlarımızın duası ve desteğiyle bu günlere geldik. Tarsus’ta yaşayan 336 bin insanımızın belediye başkanı olmak için mücadele ediyoruz. Ayrım yapmadan, ayırmadan eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Allah nasip ederse de çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.




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