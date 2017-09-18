Tarsus’ta başarılı 230 emniyet mensubuna takdirname verildi

Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Nikah Salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 8 aydır birlikte çalıştıkları emniyet mensuplarının gece gündüz demeden halkın can ve mal güvenliğini koruduğunu, devletin bekası için çalıştığını söyledi.

Emniyet mensuplarının en çok varlığını hissettiklerini belirten Kaymakam Ünal, “Takdir etmenin sermayesi başarıyı takdir etmektir. Bize düşen başarıyı takdir etmektir. Gök kubbede hoş bir yada bırakmamız gerekir. Rahat uyuyorsak bunu emniyet mensupları ve kolluk kuvvetlerimizin çalışkanlığına, fedakarlığına borçluyuz. En önemli takdiri, üstün başarıya halk verir. Hep birlikte bu ülkenin başarısı ve güvenliği için çalışıyoruz. Bugün takdirname alan tüm arkadaşlarımızı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Emniyet Müdürü Salim Çakan ise konuşmasında bu törenin aslında yıl sonunda gerçekleştirileceğini, ancak kendisinin tayininin Mersin’e çıkması nedeniyle bir anlamda vedalaşmak içinde erkene alındığını söyledi.

Takdir ya da başarı belgelerinin sıradan bir takdirname olmadığını, gelecekte herkesin çocuklarına ve torunlarına bırakabilecekleri onur belgesi olduğunu ifade eden Çakan, “Tarsus’ta 2 yıl birlik ve beraberlik içinde görev yaptık. Cansiperane bir şekilde çalıştınız. Bu azim ve gayreti devam ettireceğinize yürekten inanıyor, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 230 emniyet mensubuna takdirnameleri verildi.

Etkinliğe Kaymakam Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran, Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erin, Tarsus Emniyet Müdürü Salim Çakan ve emniyet personeli katıldı.