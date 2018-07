Tarsus’ta "Hanımeli Pazarı" açıldı

Tarsus Belediye Başkanı Şevket can, Hanımeli Pazarı’nın, Tarsuslu kadınların emeklerini ortaya koyarak, bölgenin kültür ve sanatını, folklorünü oluşturan unsurlarının sergileneceği ve satılacağı bir pazar olacağını belirterek, bu projenin kadınlara güç, ilçeye de renk katacağını ifade etti.

Kadın esnafı yürekten desteklediklerine belirten Başkan Can, her hafta pazartesi kurulacak olan Hanımeli Pazarına bütün vatandaşların destek vermesini istedi. Başkan Can, “Tarsus’ta 179 tane mahalleye hizmet veriyoruz. Kırsal mahallelerde oturan vatandaşlarımızı haftada bir gün şehre inmeleri ve ürünlerini satması için bu pazarı faaliyete geçiriyoruz. Bunun yanında şehir içindeki kadınlarımızın da aile ekonomilerine katkıda bulunmaları için bu Hanımeli Pazarını açıyoruz. Bu pazarımız, haftada bir gün Pazartesi günleri sabahtan akşama kadar açık olacak. Kadınlarımız tamamen ürettikleri ürünlerin satışını gerçekleştirecekler. El emeği, göz nuru, gerek ev yemekleri, gerek iğne oyaları sadece kendi emeklerini sergileyerek satışını yapacaklar. Satıcı kadınlarımızdan biraz sabırlı olmalarını istiyorum. Malum şehrimiz sıcak iklim bölgesi olması sebebiyle rutubet ve nemden dolayı vatandaşlarımız gerek hafta sonu, gerek yazın denizi, yaylayı tercih ediyor. Belediye olarak buradaki kadın esnaflarımızı yürekten destekliyoruz. Vatandaşlarımızın da Hanımelleri Pazarını destekleyeceğine inanıyorum. Pazarı yapmaktan ziyade yaşatmak önemli, İlla ki eksiklerimiz olacaktır. Bu pazarın yaşaması için ne gerekiyorsa, bizler de belediye olarak yapacağız. Esnaflarımız yeter ki biraz sabırlı olsun. İnanıyorum ki, sadece Tarsus değil yerli ve yabancı turistleri buraya getirmek alışveriş yapmalarını sağlamak için mücadele edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Bütün hemşerilerimizden ricamız, bu pazarı eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla gelip destekleyelim’’ şeklinde konuştu.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsuslu kadınların bundan sonra el emeği göz nuru ürünlerini bu pazarda satabileceklerini söyledi. Kaymakam Ünal, “İlçemiz şahsında bu günkü açacağımız Hanımeli Pazarı Hayırlı uğurlu olsun. Özellikle kadınlarımıza büyük bir el emeği büyük bir beğeni sunacaklar. Sevgiyle, beğeniyle ürettikleri ürünleri satacaklar. Ben öncelikle takdir ediyorum, çünkü burada değişik değişik her bir el sanatı, her bir el emeği göz nuru sergilenmiş, emek sarf edilmiş. Bunun parasal değeri önemli değil, önemli olan bunu ihtiyat ve sevgiyle yapılması ve eminim ki her biri ayrı bir şaheserdir. Bunu sağlayan başta İlçe Belediye Başkanımız olmak üzere katılımlarıyla siz değerli mesai arkadaşlarıma dostlarıma sevgili Tarsuslularıma çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun’’ ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile Hanımeli Pazarı açılırken, protokol üyeleri de stantları gezdi.

120 kadın işletmecinin bulunduğu Hanımeli Pazarı her hafta pazartesi günleri 08.00-20.00 saatleri arasında açık olacak,