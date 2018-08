Tarsus’ta Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsusluların huzurlu bir bayram geçirmeleri için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Belediye olarak bütün hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Can, "Kurban satışı için gerek vatandaşlarımız, gerekse esnaflarımız için en iyi yerleri belirledik ve ona göre düzenlemesini yaptık. Kurbanlık kesim yerlerimiz hazır. Vatandaşlarımız kurbanlık kesim noktalarımızda ücretsiz olarak kurban kesimi yaptırabileceklerdir. Ekiplerimiz her konuda denetimlerine devam ediyor. Belirlediğimiz kilo fiyatları üzerinden ve belirlediğimiz noktalar dışında satış yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Lütfen bu konularda herkesin gereken hassasiyeti göstermesini rica ediyorum. Vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda bayramı geçirmeleri için elimizden gelen her şeyi yaptık, yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bayramın bütün insanlığa, İslam alemine, ülkemize sağlık, huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Hak’tan diliyorum. Kurban Bayramı’mız mübarek olsun" dedi.

2018 yılı Tarsus kurbanlık fiyatları

Başkan Can, koyunun kilogramını 21 TL. keçinin kilogramını 20 TL. ve büyük baş hayvanın kilogramını ise 20 TL olduğunu belirtti.

Kurban satış ve kesim yerlerinin de hazır olduğunu ifade eden Başkan Can, satışların Fevziçakmak Mahallesi Kuva-i Milliye Parkı arkası, Bağlar Mahallesi İMKB Okulu yanı, Şehitler Tepesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzeri, Hürriyet Mahallesi Hürriyet Evleri arkası ve Kavaklı Mahallesi Cem Evi Civarı Hayvan Pazarı’nda, kurban kesimlerimizi Belediye Mezbahanesinde, Bağlar Mahallesi Mavi Bulvar üzeri Belediye Dershanesi yanında ve Şehitishak Mahallesi Turkuaz Kapalı Semt Pazarı arkasında gerçekleştireceklerini belirtti.

Zabıta ve Temizlik Müdürlüğü gibi hizmet birimlerinin bayram tatili süresince açık olacağını ve halkın hizmetinde olacağını ifade eden Başkan Can, oluşabilecek her hangi bir olumsuzlukta vatandaşların ’zabıta 153’, Temizlik İşleri Müdürlüğü 616 11 00, itfaiye 616 11 11 ve 110 nolu telefonlara bilgi verebileceklerini bildirdi.