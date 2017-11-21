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21 Kasım 2017 18:42

Tarsus’ta lise önünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir lise önünde çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı.

Tarsus’ta lise önünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

21 Kasım 2017 18:42


Olay, Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Sanayi Çarşısı yanındaki Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, 12. sınıf öğrenicisi Serhat Yıldız, arkadaşlarıyla birlikte okulun giriş kapısı önünde, sivil giysili bir grupla tartışmaya başladı. Kavgada bıçaklanan Serhat Yıldız ağır yaralandı. Yıldız kanlar içinde yere yığıldığı sırada, okulda okuyan ve birinin kapıda nöbetçi olduğu ifade edilen öğrenciler T.K. ile R.M. de yaralandı.


Okul yetkilileri kavgayı görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı öğrenciler Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen 17 yaşındaki Serhat Yıldız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki öğrenicinin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Olay sonrasında polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, Yıldız’ın yakınları olayı öğrenince sinir krizi geçirdi.




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