Tarsus’ta trafik kazası: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, Nakıp Keklik (30) yönetimindeki motosiklet D-400 karayolu Girne Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yaşar’a (16) çarptıktan sonra devrildi. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yuvarlanan motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Ağır yaralanan her iki şahıs da ambulansla kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölenlerin acı haberini alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldular.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.