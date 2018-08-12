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12 Ağustos 2018 19:32

Tarsus’ta trafik kazası: 2 ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Tarsus’ta trafik kazası: 2 ölü

12 Ağustos 2018 19:32


Edinilen bilgiye göre, Nakıp Keklik (30) yönetimindeki motosiklet D-400 karayolu Girne Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yaşar’a (16) çarptıktan sonra devrildi. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yuvarlanan motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Ağır yaralanan her iki şahıs da ambulansla kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazada ölenlerin acı haberini alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldular.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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