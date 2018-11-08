Taşkın 4 madalyayla döndü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Can Taşkın, katıldığı Uluslararası Masterlar Cumhuriyet Kupası Yüzme Şampiyonası'ndan 4 madalya ile döndü.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Mustafa Kemal Atatürk adına Uluslararası Masterlar Cumhuriyet Kupası Yüzme Şampiyonası düzenledi. Ankara Eryaman Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Rusya ve Fransa'dan 15'i yabancı, 53'ü bayan 196 sporcu katıldı. Şampiyona'ya Mersin'den katılan Taşkın, 4 madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyona ile ilgili konuşan Taşkın, uzun yıllar yüzme sporu ile uğraştığını belirterek, "Yüzmeye 9 yaşında başladım. Birçok yüzme yarışmasına katılarak madalyalar kazandım. Böyle anlamlı bir turnuvada, 100 metre kelebekte 1.'lik, 50 metre kelebekte 3.'lük, 50 metre sırtüstü 3.'lük ve 100 metre sırtüstü 3'lük olmak üzere toplamda 4 madalya kazandım. Spora her yaşta devam edilebileceğini gösteren bu güzel ve anlamlı organizasyonda yer aldığım için ve kurumumuz MESKİ'yi bireysel olarak temsil etmekten dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.