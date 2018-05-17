Tece’de kadın üretici pazarı açılıyor

Mezitli Belediyesi’nin gurur projelerinden birisi olan kadın üretici pazarının 8’incisi Tece Deniz Mahallesi eski belediye binası güneyinde açılıyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki ayrı grup halinde çalışacak 40 kadın, açtığı tezgahlarda ürünlerini satacak. Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha güçlü olmasını sağlaması amacıyla hayata geçirilen Tece Kadın Üretici Pazarının kura çekimi yapıldı. Mezitli Belediye Meclis üyesi Şenol Çavuş, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Koordinatörü Esra Alkan Uysal ve üretici kadınların katılımıyla gerçekleştirildi. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki grupta yapılan kura çekimi kadınların heyecanına sahne oldu. Kurada adı çıkan kadınlar sevinç çığlıkları atarken, arkadaşları da alkışlarla destek verdi.

Güçlü Türkiye özleminin ancak kadınların özgür ve güçlü olmasıyla mümkün olacağına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Burada tezgah açan kadınlarımız ekonomik olarak daha güçlü olacaktır. Kadınlarımız ekonomik olarak güçlenmedikçe ne siyasi ve toplumsal olarak daha güçlü olabilir ne de artık görmek istemediğimiz kadına şiddet ve cinayetin önüne geçilebilir. Geçtiğimiz 4 yılda bunun çok faydasını gördük. Kadınlarımız artık daha dik ve güçlü duruyorlar. Kadınlarımız güçlenmedikçe Türkiye’de siyasi yönden de herhangi bir yere varmamız mümkün değil. Kadınlarımıza her zaman destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kadın üretici pazarlarında ürünlerin tüketiciye en taze ve ucuz şekilde ulaşması için hassas davrandıklarına vurgu yapan Tarhan, “Tek bir amacımız var Mezitli’de yaşayan insanların mutlu olması. Onları mutlu edecek her türlü değişikliği ve yeniliği yerine getireceğiz. Hem üretici hem tüketici kazanıyor. Pazarlarımızda bir üst fiyat belirledik. Bunu da değişik platformlarda ilan ediyoruz. Pazarda bulunan kadınlarımız bu fiyatın üzerine çıkamıyorlar ve pazara gelenlerde hangi ürünün kaça satılacağını bilerek geliyorlar. Vatandaşımıza en taze ürünleri en ucuz fiyata ulaştırabilmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Burada olduğu gibi eğer üreticiden ve tüketiciden talep gelirse Kadın Üretici Pazarlarının sayısını artıracağız” şeklinde konuştu.