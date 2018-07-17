Tekli: "Sanayi sektörünün gücü bir kez daha ortaya çıktı"

Bu sanayi sektörünün gücünü bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

TÜİK Nisan ayı işgücü istatistiklerini değerlendiren Başkan Tekli, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2018 Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi olduğunu söyledi. İşsizlik oranının 0,9 puanlık bir azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Tekli, "Verileri iyi değerlendirdiğimizde ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısının, sanayi sektöründe 32 bin kişi artarken hizmet sektöründe ise 6 bin kişi arttığını göreceğiz. Bu sanayi sektörünün diğer sektörlere göre daha hızlı geliştiğinin, yatırımların ara verilmeden devam ettiğinin açık bir göstergesidir. Bu anlamda Mersin’de de devam eden sanayi yatırımlarının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bizler yeni sanayi alanlarını planlarken, buradaki yüksek istihdam oranlarını ve ihracata dönük, ileri teknoloji ile kurulacak firmaların kentimize yatırım yapmalarının önünü açmaya çalışıyoruz. Sanayicimizin ülkesine olan güveni tam. Yeni yatırımları kentimize kazandırmak için, yeni sanayi alanları oluşturarak, istihdam rakamlarına olumlu katkıda bulunabilmek için bundan sonra da yönetim kurulumuz ile birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.