Tercan: "Mersin büyükşehir havasına daha yeni giriyor"

Yaptıkları çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Tercan, göreve geldikleri ilk günden beri Mersin’de yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Bir şeyleri yapmanın kolay olduğunu ancak bunun devam ettirilmesinin zor olduğunu kaydeden Tercan, "Işık tüneline ilk başladığımızda bana ’burayı yapma’ dediler. Bende ’niye yapmayacağım’ dedim. ’Bunu yaparsan yırtarlar, keserler, ışıkları patlatırlar’ dediler. Evet gerçekten kent genelinde kamelyaları, bankları çok kırıyorlar ama biz hemen insanlar fark etmeden değiştiriyoruz. Işık tünelini de yaptık. Neredeyse 2 yıl oldu ama kesintisiz ışıklı tüneli yakıyoruz ve hiçbir sorun yok. Bu tür şeyler zamanla oturacak. Şehir bu tür yenilikleri yeni yeni görüyor. Şehir Büyükşehir havasına daha yeni giriyor. Biz bakışı değiştirmeye çalışıyoruz. Kişilere bağlı olarak çalışmak istemiyoruz. Biz bir sistem kurup, bu sistem üzerinden çalışmaların yürümesini istiyoruz" diye konuştu.

Mersin’in kendilerinden önce şehir hafızası olmadığını dile getiren Tercan, "Şimdi artık yavaş yavaş şehre bir hafıza getiriyoruz. Bu hafızadan kast ettiğim şu. Örneğin mezarlıklardaki kayıtlarda ciddi sıkıntılar vardı. Onları hallettik. Bitki envanteri çalışıyoruz. Şehirde nerede, ne var hiç kimse bilmiyor. Biz bunları işaretlendirmeye çalışıyoruz. Mersin’i akıllı şehir formatına getireceğiz. Çalışmalarımızda kurumlarla ortak çalışıyoruz. Biyolojik mücadele başladık. Yani zararlılarla doğal yöntemlerle mücadeleye başladık. İlaç kullanımını zaman içerisinde en düşük doza getirip tamamen biyolojik mücadele vereceğiz. Buda şöyle olacak. Böceği böceğe kırdıracağız. Şu anda uygulamada. Akdeniz Üniversitesiyle birlikte yapacağımız çalışmayla şehrin çim sorununu çözeceğiz. Halı gibi çimler bu şehre kazandırılacak. Şu anda belli yerlerde düzgün belli yerlerde bozuk. Tabi bunlar hemen yapılacak şeyler değil. Zaman içerisinde çözülecek şeyler. Biz bunu başlatıyoruz ve bundan sonra sistem uygulana uygulana bir kaç yıl sonra şehrin her noktasında golf sahası gibi çimleri göreceksiniz. Mersin’in şöyle bir dezavantajı var. Yapılan çalışmalarda hep şöyle yapmışlar. Bu ağaç güzel bunu dikelim. Bu bitki güzel bunu dikelim. Nerede bir boşluk görmüşler onları dikmişler. Bizim sistemimiz böyle değil. Ağaçların da belli oranlarda dikilmesi gerekiyor. Yani öyle ağacı her yere dikemiyorsunuz. Bir refüje her türlü ağaç dikilmiş. Bunları bir anda değiştirmem mümkün değil. Ancak belli bir sistemle bunları düzelteceğiz ve bu şehrin bitkilerine bir kimlik vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu şehirde yılların ihmali var"

Bitki üretimine geçen yıl başladıklarını kaydeden Tercan, "Şu anda ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz ama ihtiyaçlarımızın belli bir kısmını üretebiliyoruz. Bu artarak devam edecek. Zaten her şeyi üretmeniz de imkan dahilinde değil. Genelde mevsimlik çiçek üretiyoruz, birde fidan üretimine başladık. Fidan üretimi kısa vadede sonuç görebileceğiniz bir çalışma değil. Biz bunu yaparken bir yandan da Orman Bölge Müdürlüğü ile de sözleşmeler yapıyoruz. Mezarlıkların ağaçlandırılması için 150 bin fidan aldık. Tek başımıza yapma şansımız zaten yok. Diğer kamu kurumlarıyla yaptığımız ortak çalışmalarla, projelerle çalışıyoruz. Böylelikle yapılan çalışmalarda heba olmuyor. Bir şeyi plansız, programsız yaparsanız o yok olur gider. Devamlılığı sağlayamıyoruz. Proje olunca ister istemez devamlılık olur. Bu şehirde yılların ihmali var. Mersin gerçekten çok hor kullanılmış. Boğazlar kapanmış, binalar iç içe girmiş, yeşil alan çok az bırakılmış. Binaları yeşil alan üzerine yapmışlar. Böyle bir hata olabilir mi? Siz buram buram kokan portakal çiçeği kokan bahçeleri kesip atıyorsunuz, yerine bina dikiyorsunuz. Bunları dikerken de şehrin nefes alacak yollarını, dere yataklarını kapatıyorsunuz. Tabi artık biz bunların çözümü noktasında uğraşıyoruz. Gerçekten herkes şimdi elinden geleni yapıyor. Artık yanlışlara dur dendi ve eskiler düzeltme yoluna gidiliyor" şeklinde konuştu.