Toroslar EDAŞ Mersin’deki yatırımlarına devam ediyor

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Mersin’de sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla, elektrik şebekelerinin yenilenmesi için bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları sürüyor. Daha aydınlık bir kent için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut’ta 3 bin 475 armatürün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, yine aynı ilçelerde 69 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Kentte 3 pano ile 5 trafo da elden geçirilirken, 28 dağıtım merkezinin bakımı tamamlandı.

Toroslar EDAŞ, mayıs ayında yeni yatırımlara da hız verdi. Mersin’de 199 kilometrelik yeni kablo döşeyen Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 925 yeni aydınlatma armatürünün montajını da gerçekleştirdi. Ayrıca yeni 261 elektrik panosu ve 50 trafo merkezi montajı da tamamlandı.