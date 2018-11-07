Toroslara kentsel tasarım projesi hazırlanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı Batısı Özel Proje Alanı'nda kentsel tasarım projesi hazırlanacağını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında toplandı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda idare tekliflerine ait 36, komisyon raporlarına ait 6 ve gündem dışı 5 olmak üzere toplam 47 madde görüşüldü.

Meclis toplantısının birinci birleşiminde 2019 Mali Yılı Performans Programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin 2019 Mali Yılı Bütçeleri ile ilgili teklif görüşülerek, ilgili komisyonlara havale edildi.

Ayrıca Başkan Kocamaz, meclis toplantısında 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı'nda, Toroslar ilçesinde özel proje alanı olarak işaretlenen yerlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Söz konusu alanın özel proje alanı olarak teklif edildiğini ve mecliste de o şekilde kabul edildiğini ifade eden Kocamaz, Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı Batısı Özel Proje Alanında Kentsel Tasarım Projesi hazırlanacağını belirtti.

Hazırlanacak kentsel tasarım projesinde alanın topografik ve jeolojik yapısı, doğal özellik ve eşikler, ulaşım ilişkileri dikkate alınarak kentin girişini ön plana çıkaracak nitelikte, kent kimliğine ve imajına uygun tasarımların yetiştirilmesinin esas alındığı belirtildi.

Narenciye Festivaline 400 bin TL destek

Mecliste ayrıca, Mersin Ticaret Borsası tarafından düzenlenen, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 17-18 Kasım tarihlerinde bu yıl 6. kez düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne 400 bin lira destek verileceği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve İspanya Malaga Üniversitesi ile ortaklık anlaşması kapsamında Mersin'de gerçekleşen UNESCO kürsüsü ‘Türkiye Foto Safari' eğitim ve tanıtım projesi meyvelerini veriyor.

Geçtiğimiz aylarda Ankara ve İspanya'dan Mersin'e gelerek kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini fotoğraflayan üniversite öğrencilerinin fotoğrafları, düzenlenecek sergide yer alacak ve Mersin, İspanya'da tanıtılacak. Proje kapsamında fotoğraflanan Mersin güzellikleri kasım ayı içerisinde gerçekleşecek sergide yerini alacak. Serginin açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından yapılacak.

Mersin Şehir Tiyatroları Kıbrıs yolcusu

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları topluluğu Kıbrıs'ta sahne alacak. Kültürel ve sanatsal işbirliği çerçevesinde Kıbrıs, Güzelyurt Belediyesi tarafından 19-24 Kasım 2018 tarihleri arasında 15.'si düzenlenecek olan ‘Geleneksel Tiyatro Günleri'ne, Becerikli Kanguru adlı çocuk oyunu ve Düğün Ya Da Davul adlı yetişkin oyunu ile katılacak.

Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneğine büyük destek

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin'de faaliyet gösteren Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneğine yapımına devam edilen sosyal- kültürel tesis projesi inşaatı tamamlanabilmesi amacıyla 1 milyon lira yardımda bulunulacak. Derneğin talebi doğrultusunda yapılacak olan yardımla ilgili teklif mecliste ilgili komisyonlara havale edildi.