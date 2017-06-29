Toroslar’da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında günde 90 adet çöp konteyneri özel bir ekip ve yıkama aracıyla yıkanarak, dezenfekte ediliyor. 5 pilot mahallede poşetli ve saatli çöp toplama sistemine geçilmesinde dolayı Toroslar’ın 62 mahallesinde bulunan 9 bin adet çöp konteyneri düzenli olarak köpüklü suyla yıkanırken, deforme olmuş çöp konteynerleri yenileriyle değiştiriliyor ya da tamir olabilenler de Toroslar Belediyesi’nin atölyelerinde boyanarak bakımdan geçiriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getirdiklerini belirterek, bu çalışmalarla amaçlarının Toroslar halkını daha sağlıklı çevrede yaşatmak olduğunu söyledi. Tuna, "Özellikle yaz aylarında çöp konteynerlerinin çevreye saçtığı kötü kokulardan halkımızın rahatsız olmaması amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçe genelimizdeki çöp konteynerlerini belediyemize ait yıkama aracı ile yıkıyor. Yürüttüğümüz bu çalışma ile çöp konteynerlerinde oluşabilecek bakterilerin oluşmasını da önlemiş oluyoruz. İlçe merkezinin yanı sıra 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile mahalle olan eski köy ve beldelerimizde de bu çalışmamızı düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. Aynı zamanda uyguladığımız programın dışında vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek, ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Yaptığımız her çalışmada halkımızın rahatı ve huzurunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz çöpleri poşetlere koyarak konteynerlere atmalarını ve içerisine yakıcı ve yanıcı madde koymamalarını istiyoruz” dedi.