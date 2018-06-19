Toroslar’da yaz spor okulları başlıyor

Yaz spor okulları programıyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 6-18 yaş arasındaki kursiyerlerin faydalandığı yaz basketbol okulunun kayıtlarının başladığını, katılmak isteyenlerin hafta sonları 19 Mayıs Anadolu Lisesi’nin kapalı spor salonunda kayıt yaptırabileceklerini söyledi. Tuna, bu yıl dördüncüsünü düzenleyecekleri yüzme kurslarının 1’inci etabının 25 Haziran’da başlayacağını, yaz futbol okulu kayıtların ise 25 Haziran’da yapılacağını kaydetti.

"Çocuklar emin ellerde"

Futbol kurslarına 2001-2011 doğumlu kursiyerlerin katılabileceğini ifade eden Tuna, kursların 2 Temmuz tarihinde başlayacağını ve eğitimlerin Güneykent Mahallesi’ndeki Anafartalar Spor Kompleksi’nde yapılacağını kaydetti. Yüzme kurslarının Çukurova mahallesindeki 18 bin metrekare alanda hizmete sunulan Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirileceğini söyleyen Tuna, 2’nci etap kurslara katılmak isteyenler için de kayıtların, 27 Haziran ile 20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini aktardı. Spor okullarına katılan tüm çocuklar için servis imkanı da sunduklarını da kaydeden Tuna, "Çocuklarımız, spor yaparken emin ellerde" dedi.

"Sadece yüzme kursu ücretli"

Sadece yüzme kursunun ücretli olduğunu belirten Tuna, "Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, belediye hizmet binamızdaki veznelere yatıracakları 35 TL ücretin dekontu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraflarıyla birlikte Olimpik Yüzme Havuzu tesisimizdeki Toroslar Belediyesi Spor İşleri Koordinatörlüğüne başvurularını yapabilecekler. Şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınlarına ise kurs ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacaktır. Toroslarımızda amacımız yüzme sporunu da yaygınlaştırmaktır. Geçen yıllarda gördüğü yoğun talep ve beğeniyle bu yıl da inanıyoruz ki kurslarımızda binlerce çocuğumuza yüzme eğitimi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"60 binin üzerinde çocuk faydalandı"

İlçede faaliyete geçirilen spor tesislerinden 60 binin üzerinde çocuğun faydalandığını kaydeden Tuna, "15 yıldır görev yaptığımız bölgemizde tesisleşme anlamında sadece Mersin’de değil, Çukurova bölgesinde de önde olan belediyelerden bir tane olduk. Futbol, basketbol, yüzme, tenis güreş, bocce, atletizm, Jimnastik, tiyatro ve folklor gibi branşları bünyesinde barından spor okullarımızdan bugüne kadar 60 binin üzerinde çocuk ve gencimiz faydalandı. Çocuklarımızın boş zamanlarında spor yaparak hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerine de destek olmak istedik. Bu tür faaliyetlerden de çok yetenekli çocuklarımız çıkıyor" şeklinde konuştu.